Okul bahçesinde dehşeti yaşadı! Kız öğrenciye köpekler saldırdı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ilkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, o sırada bahçeye inen M.Ö'ye (9) saldırdı. Kolundan yaralanan M.Ö., bu durumu ailesinden gizlese de daha sonra öğretmenin durumu bildirmesi üzerine hastanede tedaviye sevk edildi.
Olay, Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlkokulu'nda meydana geldi. Müdür Yardımcısı M.A.'nın sahiplenip, okul bahçesinde baktığı 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü teneffüse çıktığı sırada ısırdı.
DURUMUNU AİLESİNE BİLDİREMEDİ
M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeklerin elinden kurtulurken, yine iddiaya göre korkudan ailesine bir şey söyleyemedi. Olay, bir gün sonra M.Ö.'nün sınıf arkadaşının, öğretmene haber vermesiyle ortaya çıktı. Öğretmen durumu aileye bildirince M.Ö., babası Soner Özkan tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
MÜDÜR YARDIMCISININ BESLEDİĞİ KÖPEKLER SALDIRDI İDDİASI
Soner Özkan, müdür yardımcısı hakkında şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çocuğumuz, okul bahçesinde Müdür Yardımcısı M.A.'nın beslediği köpekler tarafından ısırılmış. Bunu bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduk ve apar topar tedavisi için hastaneye götürdük. Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucu korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor" diye konuştu.
KÖPEKLERE OKUL BAHÇESİNDE BAKILIYOR!
Söz konusu köpeklerin okul bahçesinde sahiplenerek baktığını öne süren Özkan, Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, "Kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ben de köpek seviyorum. Fakat bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir. Sonuçta bunlar hayvan. Müdür Yardımcısı M.A.'ya bunu söylememize rağmen bizi kaile almadı ve beslemeye devam ediyor. Biz de bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti" dedi.
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