Okul bahçesinde dehşeti yaşadı! Kız öğrenciye köpekler saldırdı

9 yaşındaki kız öğrenci köpeklerin saldırısına uğradı / DHA

KÖPEKLERE OKUL BAHÇESİNDE BAKILIYOR!

Söz konusu köpeklerin okul bahçesinde sahiplenerek baktığını öne süren Özkan, Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, "Kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ben de köpek seviyorum. Fakat bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir. Sonuçta bunlar hayvan. Müdür Yardımcısı M.A.'ya bunu söylememize rağmen bizi kaile almadı ve beslemeye devam ediyor. Biz de bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti" dedi.