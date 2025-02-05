Ödünç tornavida kavgasında mahalle birbirine girdi: 9 yaralı!

Elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ödünç tornavida kavgası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi / DHA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.