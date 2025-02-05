Ödünç tornavida kavgasında mahalle birbirine girdi: 9 yaralı!
Şanlıurfa'nın Yusufeli Mahallesi'nde iki komşu esnafın ödünç tornavida kavgasına yakınları da dahil olunca bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda iki esnaf tornavida meselesi yüzünden kavga etti. Birbirine saldıran tarafları olay yerine intikal eden polis ekipleri ayırdı.
Elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.