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Kargo ile 2 bin 600 adet extacy uyuşturucu hap sevkiyatına polis darbesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 15:22 Güncelleme: 05.02.2025 15:30
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Kargo ile 2 bin 600 adet extacy uyuşturucu hap sevkiyatına polis darbesi

Samsun'da kargo ile 2 bin 600 adet ecstasy uyuşturucu hap sevkiyatı polisin takibine takıldı ve 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen F.K.'yi (27) gözaltına aldı.

KARGO İLE UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATINA POLİS DARBESİ

Kargo paketlerine narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına zulalanmış şekilde 2 bin 600 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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