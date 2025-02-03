Yangın faciası sonrası otellere "çifte denetim" teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in açıklaması | Ekran görüntüsü-A Haber

"ÇİFTE DENETİMDE UYGUN OLMAYAN OTELLER KAPANACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanuna ilişkin detayları açıkladı. Özdemir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi yasa boğan elim olay sonrasında MHP olarak benzer felaketin yaşanmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret buyurdukları ölçüde kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm turizm işletmelerinin, itfaiye ekiplerince sürekli denetlenmesi ve uygun bulunmayanların kapatılması yönündeki çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemizde bulunan tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda iki kez "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" uyarınca denetle nmesi, denetim raporlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na on beş gün içerisinde bildirilmesi, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin de eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngören kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk."