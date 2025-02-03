Yangın faciası sonrası otellere "çifte denetim" teklifi
Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından denetimlerin sıklaştırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik adımlar atılıyor. MHP, turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda iki kez 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' uyarınca denetlenmesi yönünde kanun teklifini TBMM'ye sunduğunu duyurdu.
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Otelin ihmalleri nedeniyle yaşanan can kayıpları Türkiye'yi derinden sarsarken bu tür faciaların önüne geçilmesi maksadıyla adımla atılmaya başlandı.
Otellerin yılda 2 kez denetlenmesi ve uygun olmayanların kapatılması için MHP tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
"ÇİFTE DENETİMDE UYGUN OLMAYAN OTELLER KAPANACAK"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanuna ilişkin detayları açıkladı. Özdemir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi yasa boğan elim olay sonrasında MHP olarak benzer felaketin yaşanmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret buyurdukları ölçüde kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm turizm işletmelerinin, itfaiye ekiplerince sürekli denetlenmesi ve uygun bulunmayanların kapatılması yönündeki çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemizde bulunan tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda iki kez "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" uyarınca denetle nmesi, denetim raporlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na on beş gün içerisinde bildirilmesi, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin de eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngören kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk."