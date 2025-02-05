Sakarya’da taklit ettikleri kargo aracı ile kaçakçılık yaparken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, özel bir kargo firmasına ait logoları kullanarak kargo aracı görünümündeki minibüsle kaçak sigara ve tütün sevk etmek isteyen Ü.Y. (57) ve O.Y. (28) isimli şüpheliler, Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 350 bin 800 adet dolu makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket kaçak sigara, 64 adet elektronik sigara ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, O.Y. tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin 12 Kasım 2024 tarihinde Adana'dan Hendek ilçesine getirilen tırda 8 milyon 500 bin boş makaron ve 5 ton tütün ele geçirilmesi olayında yakalanıp tutuklanan O.F.Y. ile bağlantılı oldukları ve farklı yöntemlerle kaçakçılık arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.