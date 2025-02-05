Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti sonrasında 40 öğrenci daha tedavi altına alındı.

Hakkari'de bir okulda 43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (AA)

ÖĞRENCİLER HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Zehirlenme vakası üzerine okul olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.