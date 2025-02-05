43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hakkari Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeği yiyen 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Durumun sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okulda aynı yemeği yiyen 40 öğrenci daha tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti sonrasında 40 öğrenci daha tedavi altına alındı.
ÖĞRENCİLER HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Zehirlenme vakası üzerine okul olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.
Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.