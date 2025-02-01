Yalova’da suda köpüklenme tedirgin etmişti! Sağlık Bakanlığından açıklama

29 Ocak akşamı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme olduğu belirlenmiş ve tüm kentte su kesintisine gidilmişti. Yaklaşık 1 günlük su kesintisinin ardından su yeniden şehir şebekesine verilmiş fakat sadece temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması istenmişti.

VALİLİK DUYURDU: SAKINCA YOK

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün suyla ilgili analiz çalışmaları tamamlandı. Yalova Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

"UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Halk Sağlığı Genel Müd��rlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmaları sonrası Yalova'dan alınan su numunelerinin detaylı olarak analiz edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde süreci titizlikle takip eden tüm yetkililere ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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