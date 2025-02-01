Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! "Enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz"

Yılmaz, Ardahan'ın potansiyelinin farkında olduklarını, bunları değerlendirmek için yatırımcının yanında olduklarını bildirdi.

Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu: "2023 yılındaki depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Şunu görüyoruz, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Yıl sonuna geldiğimizde ise artık enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-2027 perspektifinde de tek haneli rakamları hedefliyoruz."

Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü." değerlendirmesinde bulundu.