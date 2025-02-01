01 Şubat 2025, Cumartesi
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Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 16:52
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Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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