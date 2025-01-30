Küçükçekmece'de dün akşam saat 22:00 sıralarında dehşete düşüren anlar yaşandı.

Emirhan D. sokakta yürüyen Can Sertaç Baran'a çiğköfte yemeği teklif etti. İkili dükkana gitti ve yanlarındaki S.İ. ve F.A isimli arkadaşlarıyla beraber siparişlerini bekledikleri sırada Emirhan D. yeni aldığı silahı belinden çıkararak karşısında oturan Can Sertaç Baran'ın göğsüne doğrulttu. O anlarda silah ateş alırken Baran ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Can Sertaç Baran, ağır yaralanarak olay yerinde çok fazla kan kaybetti. Kanlar içerisinde yere yığılan Baran, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Can Sertaç Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında Emirhan D. çiğköfte dükkanına geri döndü. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında Emirhan D., S.İ. ve F.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Can Sertaç Baran'a gösterdiği sırada tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını ve Baran'ın vurulduğunu belirtti. Ekiplerin çalışmalarında, Emirhan D.'nin Cennet Mahallesi'ndeki ikamet ettiği adres ve çevresinde arama yapıldı. Aramada evin arka kısmındaki boş arsada 1 adet tabanca bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Can Sertaç Baran'ın cenazesi bugün Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.