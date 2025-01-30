Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır Urfa yolu üzeri 15 Temmuz Şehitleri önünde suratlı gelen 06 BLL 078 plakalı araç refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı yönden gelen 23 BA 894 ve 21 ADN 870 plakalı araçlara çarptı. Kazada 06 BLL 078 plakalı araçta isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti.

Yolun tek şeride düşürmesinden dolayı trafikte yoğunluk yaşandı. Karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı. Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü.