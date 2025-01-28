Midibüs ile iş makinesi çarpıştı:15'i çocuk 23 kişi yaralandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapan sporcuları ve ailelerini taşıyan servis midibüsü ile iş makinesi kaza yaptı. Yaşanan olayda 15'i çocuk olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza sonrası midibüste bulunan veliler ve şoför arasında kavga çıktı. Olay yerinde olan ASAT ekipleri tarafları ayırarak kavga sonlandırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 10:00 sıralarında Kiriş Caddesi'nde faciadan kıl payı dönüldü. Futbol sahasında otele gitmek isteyen öğrencileri ve velileri taşıyan servis aracı ile iş makinesi çarpıştı. Yaşanan kazada 15' çocuk 23 kişi yaralandı.
Kiriş Caddesi'ndeki otele giden A. A. D.'nin kontrolündeki özel servis midibüsü, M.C.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışması sonucunda başta çocuklar olmak üzere velileri de büyük panik yaşadı. Kaza sonrası 23 kişi yaralanırken olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VELİLER VE ŞOFÖR ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Kaza sonrası ölümden dönen midibüsteki yolcular ve araç şoförü arasında kavga çıktı. Olay yerinde çalışma yapan ASAT ekipleri kavgayı gördükleri sırada tarafları ayırarak tartışma sonlandı.
22 YARALI TABURCU EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıları Kemer Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere götürdü. Kemer Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 2 çocuğun köprücük kemiği ve kolunda kırık tespit edildi. Özel hastaneye kaldırılan 1 çocukta ise diz kapağı kırığı olduğu belirlenerek atel takıldı. Yaralılardan 22^si taburcu edildi.
KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ
Facidan dönülen kaza sonrası Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Başhekim Ali Ergün ve İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce yaralıları ziyarette bulundu. Midibüs şoförü A.A.D. kaza sonrası darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şoför hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
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