Midibüs ile iş makinesi çarpıştı:15’i çocuk 23 kişi yaralandı

Antalya'da öğrencileri taşıyan servis midibüsü ve iş makinesi kazaya karıştı. (DHA)

22 YARALI TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıları Kemer Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere götürdü. Kemer Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 2 çocuğun köprücük kemiği ve kolunda kırık tespit edildi. Özel hastaneye kaldırılan 1 çocukta ise diz kapağı kırığı olduğu belirlenerek atel takıldı. Yaralılardan 22^si taburcu edildi.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

Facidan dönülen kaza sonrası Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Başhekim Ali Ergün ve İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce yaralıları ziyarette bulundu. Midibüs şoförü A.A.D. kaza sonrası darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şoför hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.