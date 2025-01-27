Adana’da havalar soğudu aktarlara ilgi arttı

Adana'da soğuk havalardan etkilenip hasta olan ve hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yöneliyor. Özellikle ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla sıkça tercih ediliyor.

Adana'da birçok vatandaş, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar, kimyasal ilaçlara alternatif olarak bitkisel çözümleri tercih ediyor.

Aktar dükkanı işleten Can Aydın, Adanalıların kış aylarında genelde atom, ada çayı ve ıhlamuru tercih ettiğini belirterek, "Çoğunlukta vatandaşlar soğuk algınlığı için bizden doğal ürünler alıyor. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın, atom, ada çayı ve ıhlamur bu aralar çok rağbet görüyor. Bunları kullanırken aşırıya kaçmamakta çok önemli" dedi.

Bitkisel ürünler alan Yusuf Aydın isimli vatandaş, "Öksürük ve bronşite iyi geldiği için bitkisel ilaçları aldım" diye konuştu.

Bir başka müşteri Akın Karut ise bağışıklık sistemini bitkisel ürünlerle güçlendirdiğini söyledi.