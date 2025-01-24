Şişli’de restorana silahlı saldırı! Saldırganlar sırra kadem bastı

Olay saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki restoranın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde, restoranın camlarına 4 mermi isabet ettiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.



Polis ekipleri, restoranda ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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