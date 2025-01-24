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Tekel bayi dehşeti! Silahlı saldırıda yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 01:47
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Tekel bayi dehşeti! Silahlı saldırıda yaralandı

Bursa'da bir tekel bayiye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli dükkan sahibini yaraladı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir tekel bayiye 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırı sonucu tekel bayi sahibi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan tekel bayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayi sahibi Soner Y., dükkanın önünde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.

TEKE BAYİ SAHİBİ YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı sonucu tekel bayi sahibi Soner Y., 2 bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Tekel bayi dehşeti! Silahlı saldırıda yaralandı Tekel bayi dehşeti! Silahlı saldırıda yaralandı Tekel bayi dehşeti! Silahlı saldırıda yaralandı
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