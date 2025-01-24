Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından vakıf üyeleri, Ulus Meydanı'nda izinsiz bir protesto düzenlerken 34 kişi için daha gözaltı kararı verildi.
Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.
Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.