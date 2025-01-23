Grönland geriliminde Trump’a küfürlü yanıt: İyi dinle defolun gidin

Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anders Vistisen

VİSTİSEN'E TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen'in konuşmasını tamamlamasının ardından bu duruma tepki göstererek, Vistisen'in kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Stefanuta, "Eğer tercüme doğruysa, kullandığınız ifade bu mecliste kabul edilemez ve kullanımının sonuçları olacaktır. Bu demokrasi meclisinde böyle bir şey kabul edilemez. Teşekkür ederim. Sayın Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değildir" dedi.

"AP BENİ CEZA KESMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Vistisen, daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun küfürlü dil kullandığı için kendisini para cezası vermekle tehdit ettiğini söyleyerek, "Yabancılar ve suç hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Grönlandlılar hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Trump hakkında gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz" dedi.