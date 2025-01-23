Grönland geriliminde Trump'a küfürlü yanıt: İyi dinle defolun gidin
Grönland’ı satın almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’a peş peşe tepkiler gelmiş ve Grönland Başbakanı tepki göstererek 'ABD'li olmak istemiyoruz' demişti. Trump'a sert bir tepki de Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anders Vistisen'den geldi. Vistisen, Trump'a küfür ederek 'Sevgili Başkan Trump, lütfen iyi dinleyin. Burası satılık değildir. Defolun gidin' diyerek tepki gösterdi.
Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anders Vistisen, Grönland'ı satın almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki göstererek, "Defolun gidin" dedi.
ABD BAŞKANINA KÜFÜR
Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anders Vistisen, Grönland'ı satın almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi. Vistisen, Fransa'nın Strazburg kentinde dün düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a parlamento kürsüsünden küfretti.
"İYİ DİNLE DEFOLUN GİDİN"
İngilizce başladığı konuşmasında Vistisen, "Sevgili Başkan Trump, lütfen iyi dinleyin. Grönland, 800 yıldır Danimarka Krallığı'nın bir parçası oldu. Burası ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Satılık değildir. Bunu sizin anlayabileceğiniz şekilde ifade etmeme izin verin. Sayın Trump, defolun gidin" dedi.
VİSTİSEN'E TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen'in konuşmasını tamamlamasının ardından bu duruma tepki göstererek, Vistisen'in kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Stefanuta, "Eğer tercüme doğruysa, kullandığınız ifade bu mecliste kabul edilemez ve kullanımının sonuçları olacaktır. Bu demokrasi meclisinde böyle bir şey kabul edilemez. Teşekkür ederim. Sayın Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değildir" dedi.
"AP BENİ CEZA KESMEKLE TEHDİT EDİYOR"
Vistisen, daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun küfürlü dil kullandığı için kendisini para cezası vermekle tehdit ettiğini söyleyerek, "Yabancılar ve suç hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Grönlandlılar hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Trump hakkında gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz" dedi.