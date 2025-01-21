Panama’dan Trump’a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak

Panama Kanalı

"ÇİN TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.