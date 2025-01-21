Panama'dan Trump'a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak
Panada Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili açıklamasına yanıt verdi. Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” dedi.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
"PANAMA KANALI, PANAMA'NINDIR"
Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.
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