21 Ocak 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Panama'dan Trump'a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak

Panama'dan Trump'a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 10:22 Güncelleme: 21.01.2025 10:47
ABONE OL
Panama’dan Trump’a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak

Panada Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili açıklamasına yanıt verdi. Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Jose Raul MulinoJose Raul Mulino

"PANAMA KANALI, PANAMA'NINDIR"

Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Panama KanalıPanama Kanalı

"ÇİN TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Panama’dan Trump’a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak Panama’dan Trump’a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak Panama’dan Trump’a net yanıt: Kanal bizimdir ve öyle kalacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör