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Ümraniye'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 06:10 Güncelleme: 23.01.2025 09:13
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Ümraniye’de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Ümraniye'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.30'da İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangınÜmraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın

İstasyonun market kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve marketin ikinci katına sıçradı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YANGIN PANİĞİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangınÜmraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangınÜmraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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