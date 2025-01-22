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Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe! 20 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 22:14
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Kapıkule’de zehir tacirlerine darbe! 20 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırı takip eden ekipler arama için harekete geçti. Tır içerisidne yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 110 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

20 MİLYON TL'LİK UYUŞTURUCU

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kapıkuke Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırı takibe aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ekipler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırı durdurdu. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kapıkule’de zehir tacirlerine darbe! 20 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi Kapıkule’de zehir tacirlerine darbe! 20 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi Kapıkule’de zehir tacirlerine darbe! 20 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi
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