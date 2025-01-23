Boşanmak istediği eşi tarafından katledildi! Kızına son sözleri yürek yaktı: Öldürülürsem baban yapmıştır!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen kan donduran olayda, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (53) 5 el ateş ederek öldüren Savaş Temirhanoğulları (49) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Talihsiz kadının, öldürülmeden önce 15 yaşındaki kızına "Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır" dediği ortaya çıktı.

Olay, Eylül ayında lüks bir sitenin 3. katında meydana geldi. Sabah saatlerinde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fadim Temirhanoğulları'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinayeti, kadının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Savaş Temirhanoğulları'nın işlediği tespit edildi. İddiaya göre, Savaş Temirhanoğulları, eşi Fadim Temirhanoğulları'na sık sık tehdit mesajları gönderiyor ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Cinayet zanlısı, olaydan bir gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

KIZININ İFADESİ YÜREK BURKTU

Çiftin 15 yaşındaki kızı İ.T., müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, annesinin sürekli babası tarafından tehdit edildiğini söyledi. İ.T., "Babam, anneme 'Seni öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim' derdi. Annem ise sürekli bana 'Eğer öldürülürsem bil ki baban Savaş yapmıştır. Şikâyetçi olmazsan hakkımı helal etmem' diyordu. Bu nedenle annemi öldürenlerden şikâyetçiyim" dedi.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı, Savaş Temirhanoğulları için "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca, olayda zanlıya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. için de "Kadına karşı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek" suçlamasıyla ceza talep edildi.

Savcılık iddianamesinde, Savaş Temirhanoğulları'nın ifadesine de yer verildi. Şüpheli, eşinin kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne tükürdüğünü iddia ederek, "Sinirlendim ve silahımı alıp ateş ettim" dedi.

KADINA ŞİDDET BİR KEZ DAHA CAN ALDI

Fadim Temirhanoğulları'nın ölümü, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin acı bir örneği olarak kayıtlara geçti. Mahkeme süreci devam ederken, olay, kadınların korunmasına yönelik daha etkili önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.