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İstanbul'da PKK üyesi için hareket geçildi! 1 terörist yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 18:46
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İstanbul’da PKK üyesi için hareket geçildi! 1 terörist yakalandı

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele sürerken 2015-2016'da silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen şüpheli için düğmeye basıldı. PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu tespit edilen terörist İstanbul'da yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 2015-2016'da silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

HENDEK OLAYLARINA KARIŞMIŞ!

Bu kapsamda, 2015-2016'da Hendek-Barikat olaylarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu yönünde tespitler yapılan V.A, İstanbul'da yakalandı.

TUTUKLANDI

Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

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İstanbul’da PKK üyesi için hareket geçildi! 1 terörist yakalandı İstanbul’da PKK üyesi için hareket geçildi! 1 terörist yakalandı İstanbul’da PKK üyesi için hareket geçildi! 1 terörist yakalandı
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