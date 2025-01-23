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Şanlıurfa'da otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 22:22
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Şanlıurfa’da otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

M.Z.G. (56) idaresindeki 27 FZ 448 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu 7. kilometresinde A.K. (34) yönetimindeki 63 N 4901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.K. ile otomobildeki M.K. (36), B.K. (12), M.K. (8), E.K. (4), A.K (2) ve bebek B.İ.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var Şanlıurfa’da otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var Şanlıurfa’da otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var
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