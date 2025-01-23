Bolu'daki faciada hayatını kaybedenlere son veda!
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye'yi yasa boğan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.
Bolu Kartalkaya'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde çıkan yangın 78 kişiyi hayattan kopardı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı felaket tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
ADANALI DOĞAN AİLESİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul'da yaşayan ve tatil için otele giden Çorlu'da bir polyester fabrikasında genel müdür olan Mert Doğan (41), eşi yaşam koçu Duygu (40), kızları Mavi (7) ve Doğa Doğan (9) da yangında hayatını kaybetti.
Adanalı olan ailenin cenazeleri dün Bolu'dan Adana'ya getirildi. Doğan ailesinin cenazesi bugün Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında Duygu Doğan'ın babası Adnan ve annesi Öykü Aslan'ın, Mert Doğan'ın babası Uğurtan ve annesi Ersin Doğan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namaz sonrası anne Ersin Doğan, önce evladının ardından da gelininin ve torunlarının tabutu başında gözyaşı döküp tabutlarını öptü.
Cenaze namazına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra kent protokolü katıldı.
ŞEVVAL ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.
Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve vatandaşlar katıldı.
Yaklaşık 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in, yangın sırasında babasını görüntülü aradığı ve uzun süren mücadelesinin ardından kurtulmak için bulunduğu 12. kattan atladığı öğrenildi.
"SON ANA KADAR UMUDUMUZ VARDI"
Şahin'in kuzeni Murat Bakır, gazetecilere, ellerinden bir şey gelmediği için çok üzüntülü olduklarını dile getirdi.
Son ana kadar umutla beklediklerini söyleyen Bakır, "Yangında ihmaller olduğunu görüyoruz. İnşallah sorumlu olanlar cezasını alır. En azından babasının annesinin ailesinin içi rahatlamış olur. Son ana kadar umudumuz vardı, direnç gösterir diye bekliyorduk genç olduğu için ama maalesef. Babasıyla son ana kadar irtibat halindeymiş. Yarım saatlik bir görüşmeden sonra telefonda sesi kesilmiş." diye konuştu.