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Malatya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 13:11 Güncelleme: 23.01.2025 13:13
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Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 09.45 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

MALATYA'DA KAMYON İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 44 ACP 046 plakalı kamyon ile V.K. yönetimindeki 01 AGJ 805 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, B.K., D.K. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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