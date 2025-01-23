Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakim karşısında! Birbirlerini suçladılar
6 Şubat depremleri sonrasında barajların patladığına dair paylaşımlar yaptığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir’in, “halkı yanıltıcı bilgi yaymak” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davada, Çağrı merkezinde görevli olan sanık Ercan Özdemir 'Oğuzhan Uğur'un tweeti benim attığım hakkında beyan vermesini kabul etmiyorum.' ifadelerini kullandı. Uğur ise 'O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım' dedi.
6 Şubat depremleri sonrasında barajların çatladığı yönünde paylaşımlar yaptığı iddiası ile hakkında re'sen soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
'BENDE HESABIN ŞİFRESİ BİLE YOKTU'
Çağrı merkezinde görevli olan sanık Ercan Özdemir, "Geçen sene 6 Şubat'tan birkaç gün sonra Babala TV'de yüzlerce gönüllüden biriydim. Gece Kültür Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen biri tarafından arandım. Telefon kaydı bulunmaktadır. Ben çağrı merkezinde görev almaktaydım. Ayrıca teyit ekibi ve tweet ekibi vardı. Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra teyit ekibine yönlendirdim. Olayın devamından haberim yoktur. Yayınlanan tweetlerden bir bilgim yoktur. Çağrı merkezinde çalışıyordum. Oğuzhan Uğur'un tweeti benim attığım hakkında beyan vermesini kabul etmiyorum. Bende hesabın şifresi bile yoktu" dedi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Teyit ekibinde bulunan sanık Kaan Kayacan, "Ben 4 buçuk senedir Babala TV'de çalışıyorum. Şu an yönetmen olarak görev alıyorum. Bahsi geçen tarihte çekim sonrası toplandık ve böyle bir sürece dahil olduk. Bizim amacımız insanlara yardım etmekti. Gün geçtikçe gönüllü insanlar da dahil oldu. Bahsi geçen tweeti attığımı hatırlamıyorum, bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bunlar da göze alındığında bir karışıklık olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
'EĞER İNFİAL YARATMAK İSTESEM ÇOK TAKİPÇİLİ HESABIMDAN YAPARDIM'
Sanık Uğur, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gece çekimden çıkmaları nedeniyle uyanık olduklarını söyledi.
Depremin ardından ekibiyle bir araya gelerek yardım etme kararı aldıklarını dile getiren Uğur, Hatay'da çok sayıda gönüllünün kendilerine katılmak istediğini anlattı.
Sahte ihbarlar olduğu için teyit ekibi kurduklarını, bunların kaydının bulunduğunu iddia eden Uğur, şöyle devam etti:
"Bazı insanların çok başka dertleri de vardı, bir telefon hattı kurduk. Teyit ekibinin de bizim için önemi çok büyüktü. Biz sanki kendi başımıza karar alıyormuş gibi baltalamaya çalışanlar da oldu. Teyit ekibi yanlış haber yapmamak için kuruldu. Hatay'dan dönünce 1200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada 'Baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur?' diye bir haber gördüm. Sonrasında ben de bunu ekibe sormak yerine o anki uykusuzluk ve yorgunlukla 'Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz?' diye karşılık verdim. Ben buna cevap verdiğim için bir hareket başladı. 'Attığınız tweetle infial yarattınız.' gibi sözler söylenmeye başladı. O dönemde o kadar fazla saldırı altındaydık ki o anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım."
Uğur, "Bana 'Bu tweeti kim attı? diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.
"AKSAMALAR YAŞANDI"
Şikayetçi Hasan Kılıç, "Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" şeklinde konuştu.
'BARAJ PATLADI HABERİ 3 SAATİMİZE MAL OLDU'
Şikayetçi Hasret Yıldırım, "Ben Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'yim. Haberi bir trol mantığıyla değil, bir gazeteci mantığıyla takip ettim. Bu haber yayınlandıktan sonra İHH Arama Kurtarma Takım Lideri Orhan Parlak'ın bir açıklaması oldu: 'Baraj patladı haberi bizim tam 3 buçuk saatimize mal oldu. Her yer kilitlendi, mecburen çalışmalar durdu. Birçok insana müdahale ederek durdurduk ancak kaos ortamı büyük kayıplara sebep oldu.' Beyanatını görünce TCK 217/A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu üzerinden şikayette bulundum. Bu tweetler 3-4 saat sonra silindi. Ben şikayetçiyim. Oğuzhan vatansever midir? Vatanseverdir. Mevzunun üstünden 2 sene geçmesine rağmen hala tweeti kimin attığını tespit edememişler. Tweeti atan ortada olmadığı gibi silen kişi de belli değil. O zaman suçlu kim? Kendimi mahkeme salonunda değil, Babala TV stüdyosunda görüyorum" dedi.
Sanıkların, savunmalarını Babala TV stüdyosunda konuşur gibi yaptığını kaydeden Yıldırım, "Hala 'Araştıracağız.' diyorlar, 2 senedir belirleyememişler. Ayrıca iddianamedeki bilirkişi raporları vesair olmasına rağmen. Tweeti hayaletler atmış sanki çünkü silen kişi de onlara göre belli değil. O zaman suçlu kim, hırsızın hiç mi suçu yok?" ifadelerini kullandı.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ÜZERİNDE OYNANARAK PAYLAŞIM YAPILDIĞI İDDİASI
Tanık Ercüment Karataş, "O dönemde ben de Babala'da gönüllü olarak çalışıyordum. Deprem bölgesindeki belediye başkanları ve Kızılay'la irtibattaydım. Bölgedeki ihtiyaç ve taleplere göre durumu organize ediyordum. Bölgedeki şikayeti bildiren Irmak Hanım'la telefon görüşmesi yapanın Ercan olduğunu biliyorum. Twitter'dan tweet atan kim olduğunu bilmiyorum. Babala hesabından atılan tweeti aslında hiç Babala TV'nin Twitter hesabında görmedim. Ama her yerde ekran görüntüsü dönüyordu. Ben Babala TV ekran görüntüsü kullanılarak bu paylaşımın yapıldığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu 'Babala TV' isimli hesaptan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşım yapıldığı belirtildi. İddianamede, 8 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur'un ifadesine yer verildi.
Uğur, söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirttiği, depremde gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. Uğur ifadesinde, "Biz ekiple çalışmadan önce, teyidi alınmayan hiçbir paylaşımı Twitter'dan paylaşmamaları konusunda uyardık. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerden sonra yapılan paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Bilgiler edinilmiş, bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin tweet atılmış" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 6 Şubat depremi sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlar yaptığı iddia edilmiş ve paylaşımlar sonrası Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri istenmişti.
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