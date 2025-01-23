Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakim karşısında! Birbirlerini suçladılar

Duruşmada, Oğuzhan Uğur ve diğer sanıklar, tweetlerin kaynağını açıklamakta zorlandı. (İHA)

'EĞER İNFİAL YARATMAK İSTESEM ÇOK TAKİPÇİLİ HESABIMDAN YAPARDIM'

Sanık Uğur, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gece çekimden çıkmaları nedeniyle uyanık olduklarını söyledi.

Depremin ardından ekibiyle bir araya gelerek yardım etme kararı aldıklarını dile getiren Uğur, Hatay'da çok sayıda gönüllünün kendilerine katılmak istediğini anlattı.

Sahte ihbarlar olduğu için teyit ekibi kurduklarını, bunların kaydının bulunduğunu iddia eden Uğur, şöyle devam etti:

"Bazı insanların çok başka dertleri de vardı, bir telefon hattı kurduk. Teyit ekibinin de bizim için önemi çok büyüktü. Biz sanki kendi başımıza karar alıyormuş gibi baltalamaya çalışanlar da oldu. Teyit ekibi yanlış haber yapmamak için kuruldu. Hatay'dan dönünce 1200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada 'Baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur?' diye bir haber gördüm. Sonrasında ben de bunu ekibe sormak yerine o anki uykusuzluk ve yorgunlukla 'Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz?' diye karşılık verdim. Ben buna cevap verdiğim için bir hareket başladı. 'Attığınız tweetle infial yarattınız.' gibi sözler söylenmeye başladı. O dönemde o kadar fazla saldırı altındaydık ki o anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım."

Uğur, "Bana 'Bu tweeti kim attı? diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.

"AKSAMALAR YAŞANDI"

Şikayetçi Hasan Kılıç, "Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" şeklinde konuştu.