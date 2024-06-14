Barajlar patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma tamamlandı: 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi...

"BENİM TWEET ATMA YETKİM YOK"

Şüphelilerden Ercan Özdemir'in ifadesinde ise, ''Ben bayanla telefonda görüştükten sonra bana ilettiği bilgileri teyit ekibine ilettim. Bundan sonraki aşamada teyit ekibi ve tweet atan ekibin ne yaptığını bilmiyorum ancak ben kesinlikle tweet atmadım. Oğuzhan Uğur ifadesinde benim tweet attığımı söylemiş ise de bu doğru değildir çünkü benim tweet atma yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerine yer verildi.

KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, BaBaLa TV adlı sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak paylaşımların yapıldığı, sosyal medya hesabının kullanıcısının Oğuzhan Uğur olduğu, şüpheli Uğur'un ifadesinden bir süre sonra avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde tweetlerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığını belirttiği, şüpheli Kayacan'ın ise bu hususu hatırlamadığını söylediği kaydedildi.