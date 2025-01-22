22 Ocak 2025, Çarşamba
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Türkiye yasta! Bayraklar yarıya indirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 00:29 Güncelleme: 22.01.2025 00:46
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Türkiye yasta! Bayraklar yarıya indirildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangınında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli ve birçok ilde bayraklar yarıya indirildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Başkan Tayyip Erdoğan bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

Açıklamanın ardından Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu dört kişi gözaltına alınmıştır. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir tesir ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.

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