Türkiye yasta! Bayraklar yarıya indirildi

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1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu dört kişi gözaltına alınmıştır. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir.