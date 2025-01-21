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Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 23:51 Güncelleme: 22.01.2025 00:00
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Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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AFAD'ın verilerine göre, saat 23:38'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!

Deprem yerin 8.65 km altında gerçekleşti.

Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!


Büyüklük:5.2 (Mw)


Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)


Tarih:2025-01-21


Saat:23:38:44 TSİ


Enlem:39.43806 N


Boylam:26.30167 E


Derinlik:8.65 km

Ayrıntılar geliyor...

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Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!
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