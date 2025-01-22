İzmit’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölünmüş yolda harekete halinde olan 34 UFG 30 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü U.D., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen Y.E.B. idaresindeki 41 AVY 688 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da orta refüjden karşı şeride geçti.



Daha sonra 34 UFG 30 plakalı araç, seyir halinde olan R.T. idaresindeki 41 FS 8191 plakalı otomobile, ardından bariyere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle R.T., U.D. ile 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.