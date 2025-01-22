Belediye personeli kılığında define arayanlar serbest bırakıldı

Olay, 19 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 115. Cadde üzeri Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye kepçeyle gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A., Y.G. ve S.Ç., kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttıktan sonra kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattı ve doğal gaz borularına zarar verdikleri belirtildi. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadıkları tespit edildi. Kazının kaçak define aramak amacıyla yapıldığı belirlendi. Olayda kullanılan kepçeye el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAZILAN YERDEN BOŞ KÜP PARÇALARI VE LAHİT ÇIKTI



Kazı sonrası bölgeye gelen Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Açılan çukur yine ekiplerce kapatıldı.



TARİHİ LAHİT GENÇ ROMA DÖNEMDE BİR KİLİSEYE AİT



Anıtlar Kurulu'nun bölgede yapacağı incelemeler kapsamında jeofizik çalışmalar gerçekleştireceği ve ihtiyaç duyulması halinde alanın sit bölgesi ilan edilebileceği belirtildi. Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise Genç Roma döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



TUTUKLANAN ŞAHISLAR İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI



Tutuklular, 9 Ocak 2025 tarihinde hakim karşısına çıktı. Davanın 1. celsesinde mahkeme başkanı, sanıklar hakkında "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı veya Sondaj Yapmak" suçlamalarının niteliği, kanun maddesinde öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma şüphesinin bulunmaması göz önünde bulundurularak, sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıkların başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadıkları takdirde derhal tahliye edilmeleri için Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, ancak sanıkların CMK'nın 109/1 maddesi gereğince adli kontrol altına alınmalarına hükmetti.

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