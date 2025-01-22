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Göl kıyısında kadın cesedi bulundu! Ekipler sevk edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 14:55
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Göl kıyısında kadın cesedi bulundu! Ekipler sevk edildi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesinde cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki baraj kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.

Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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