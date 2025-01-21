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15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası! Köprü trafiğe kapatıldı

Giriş: 21.01.2025 20:45
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası! Köprü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler köprüsündeki metrobüs yolundan yaşanan kaza nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Zincirlikuyu'da, 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Edinilen bilgiye göre, köprü kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası! Köprü trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası! Köprü trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası! Köprü trafiğe kapatıldı
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