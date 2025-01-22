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Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem! AFAD: Olumsuz bir durum yok

Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem! AFAD: Olumsuz bir durum yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 01:17
Çanakkale'de saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD, olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun." dedi.
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Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem! AFAD: Olumsuz bir durum yok
Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem!
Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem!
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