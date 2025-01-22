Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem! AFAD: Olumsuz bir durum yok

Çanakkale'de saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD, olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun." dedi.

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