Böyle kavga görülmedi: Kaldırımdaki grubun arasına motosikletle daldı

Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu belirlenen ve Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde karşılaşan yabancı uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada Loay E. ve Kusay E. isimli 2 kardeş ile diğer gruptan Mahmut E. H. bıçaklanarak yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut E. H. ve Loay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kusay E.'nin ise yarasının hafif olduğu belirlendi.