Böyle kavga görülmedi: Kaldırımdaki grubun arasına motosikletle daldı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Grupların iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirdikleri kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçakların konuştuğu kavgada bir kişinin ise kavga eden grubun arasına motosikletle dalması da görüntülere yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu belirlenen ve Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde karşılaşan yabancı uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada Loay E. ve Kusay E. isimli 2 kardeş ile diğer gruptan Mahmut E. H. bıçaklanarak yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut E. H. ve Loay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kusay E.'nin ise yarasının hafif olduğu belirlendi.