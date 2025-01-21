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Karaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 16:32
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Karaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Metin Yiğittop Caddesi 817. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 70 DC 696 plakalı otomobil ile V.E. idaresindeki 70 AG 866 plakalı minibüs sokak üzerinde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 78 yaşındaki A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı A.Ö., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İtfaiye ise motor kısmından duman çıkan otomobilin akü başlıklarını söktü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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