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Böyle kavga görülmedi

Böyle kavga görülmedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 16:49
Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Grupların iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirdikleri kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçakların konuştuğu kavgada bir kişinin ise kavga eden grubun arasına motosikletle dalması da görüntülere yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Böyle kavga görülmedi
Böyle kavga görülmedi
Böyle kavga görülmedi
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