Böyle kavga görülmedi

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Grupların iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirdikleri kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçakların konuştuğu kavgada bir kişinin ise kavga eden grubun arasına motosikletle dalması da görüntülere yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.