İnsanlık dışı olay | Yatalak ve felçli kardeşlerin evine hırsızlık! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde, biri yatalak diğeri felçli olan iki yaşlı kardeşin evine girerek hırsızlık yapan 17 yaşındaki iki şüpheli, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı. Hırsızların eve girme ve çıkma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

HIRSIZLAR GECE SAATLERİNDE EVE GİRDİ

Olay, 17 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir evin çevresinde dolaşarak gözetleme yaptıkları belirlenen 17 yaşındaki M.Y.H. ve C.Z., yaşlı kardeşler A.E.K. (75) ve İ.K.'nin (64) uyumasını fırsat bilerek eve girdi. İki şüpheli, evden 2 cep telefonu ve bir cüzdan çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların eve giriş ve çıkış anları açıkça görüldü.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Yaşlı kardeşlerin durumu bildirmesi üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı saha çalışmasının ardından hırsızların kimlikleri ve adresleri kısa sürede tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bugün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 17 yaşındaki iki çocuğu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.Y.H. ve C.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLADI

Yatalak ve felçli iki kardeşi hedef alan bu vicdansız hırsızlık olayı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kameralarının kayıtları sayesinde yakalanan hırsızlar, adalet önünde hesap verirken, polis ekiplerinin başarılı operasyonu takdir topladı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşları güvenlik tedbirlerini artırmaları konusunda uyararak bu tür olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.