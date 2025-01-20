20 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 21:22 Güncelleme: 20.01.2025 21:25
ABONE OL
Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Başkentte, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki, hangi yollar açık olacak? İşte alternatif güzergahlar...

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör