İzmir’deki mezuniyet töreni soruşturmasında yeni gelişme! 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

10 EĞİTİMCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞTIR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" denildi.