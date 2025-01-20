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Yaşlı kardeşlerin evine hırsızlık: 17 yaşındaki iki şüpheli yakalandı | O anlar kamerada

Yaşlı kardeşlerin evine hırsızlık: 17 yaşındaki iki şüpheli yakalandı | O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 18:54
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, biri yatalak diğeri felçli iki yaşlı kardeşin evine girerek cep telefonlarını ve cüzdanlarını çalan 17 yaşındaki iki hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen ve adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan iki çocuk hırsız, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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Yaşlı kardeşlerin evine hırsızlık: 17 yaşındaki iki şüpheli yakalandı | O anlar kamerada
Yaşlı kardeşlerin evine hırsızlık! O anlar kamerada
Yaşlı kardeşlerin evine hırsızlık! O anlar kamerada
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