Silahlı saldırı kurbanı hastaneye yetişemedi! Rize’de olaylı dakikalar güvenlik kamerasında...
Rize’de silahla vurulan bir kişi, hastaneye yetişmeye çalışırken bilincini kaybetti ve aracıyla kaza yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kasığından vurulan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Rize'nin İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde silahla vurulan bir şahıs, hastaneye gitmeye çalışırken bilincini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaptı. Ö.Ö. (38) adlı şahıs, nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen bir saldırı sonrası kendi aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya çalıştı.
Ancak bilincini kaybederek önce bir araca çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti ve bir duvara çarparak durabildi.
Kasığından vurulduğu belirlenen şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.