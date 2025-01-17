Silahlı saldırı kurbanı hastaneye yetişemedi! Rize’de olaylı dakikalar güvenlik kamerasında...

Rize'nin İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde silahla vurulan bir şahıs, hastaneye gitmeye çalışırken bilincini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaptı. Ö.Ö. (38) adlı şahıs, nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen bir saldırı sonrası kendi aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya çalıştı.

Ancak bilincini kaybederek önce bir araca çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti ve bir duvara çarparak durabildi.

Kasığından vurulduğu belirlenen şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.