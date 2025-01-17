Nefes kesen takip: Firari asker kaçtı polis ve motorcu kovaladı!

Sivas'ta asker kaçağı olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şahıs ile polis arasında başlayan kovalamacaya, bir motosiklet sürücüsü de destek verdi. Kaçak şahıs, nefes kesen takip sonucu yakalanarak askeri yetkililere teslim edildi.

Olay, Sivas merkezde yaşandı. 21 yaşındaki B.A., polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. O sırada bölgede bulunan Furkan Emre Orhan adlı bir motosiklet sürücüsü de kovalamacaya dahil oldu.

Orhan, motosikletiyle polisin yakalama çalışmalarına destek verdi. Yaşanan kovalamaca sırasında şahsı yakalamaya çok yaklaşan Orhan, polis ekipleriyle birlikte yaklaşık 6 dakika süren bir takip gerçekleştirdi. Kovalamaca sonucunda B.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından konuşan Furkan Emre Orhan, "Bankacıyım aynı zamanda motorcuyum. Arazide şahıs kaçarken polis abiler rica etti. Peşinden gittim, yakalar gibi oldum ama yakalayamadım. Polis ekiplerimiz şahsı daha sonra yakaladılar. Ben üzerime düşeni yaptım. Neticede yakalandı," dedi.

Yakalanan B.A., işlemlerinin ardından askeri yetkililere teslim edildi.