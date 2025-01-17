4 kulağıyla fenomen oldu! Midas tüm dünyanın gözdesi

Ankara'da genetik mutasyon sonucu 4 kulağıyla dünyaya gelen ve göğsünde kalp şeklindeki tüyleriyle dikkat çeken Midas adlı kedi, sosyal medyada fenomen oldu. Sahibi Canis Döşemeci'nin yoğun ilgisiyle sağlıklı bir şekilde büyüyen Midas, 340 bin takipçiye ulaşarak dünyada tanınan bir isim haline geldi.

Canis Döşemeci, kedisi Midas'ı arkadaşlarının bahçesinde bulduklarını ve 4 kulağını fark ettiklerinde çok şaşırdıklarını ifade etti. Döşemeci, "Midas'ın sağlığında hiçbir sorun yok. Duyma yetisi normal bir kedi gibi. Alt çenesi biraz küçük olduğu için dili dışarıda ama bu da yemesine engel değil. Göğsünde bir kalp şekli var, sırtüstü yattığında tam belirginleşiyor. O kadar sempatik ki herkes fotoğraf çekmek istiyor," dedi.

Sempatik kedinin, kuyruğunun üç yerinden kırık ve çengel şeklinde olduğunu belirten Döşemeci, bu durumun da kedinin hareketlerini veya dengesini etkilemediğini söyledi. Midas, gündüzleri uykuyu tercih ederken, akşamları kucağa yerleşip oyun oynamayı seviyor. Gece adındaki diğer kediyle uyum içinde yaşıyor.

VETERİNERLER VE SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ

35 yıllık veteriner hekim Mert Dağlıkoç, "Bu tür anomalilerle nadiren karşılaşıyoruz. Midas, tamamen sağlıklı bir kedi. Bu benim ikinci kez gördüğüm dört kulaklı bir kedi vakası," dedi.

Midas'ın dünyaca ünlü bir fenomen haline geldiğini belirten Döşemeci, takipçilerin çoğunluğunun Amerika, Güney Amerika ve Uzak Doğu'dan olduğunu, Türkiye'de ise henüz yeterince tanınmadığını vurguladı.

Midas'ın sempatik görüntüsü ve eşsiz özellikleri, çevresindeki herkesin ilgisini çekerken, sosyal medyada da binlerce beğeni ve yorum alıyor.