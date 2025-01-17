200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak
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SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK
HANGİ İLLERDE GÖREV YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 200 engelli memur alımı için sürecin başladığını duyurdu. Başvurular EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK
Bakanlık açıklamasında başvurular için son başvuru tarihinin 27 Ocak olduğu kaydedildi.
HANGİ İLLERDE GÖREV YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak