200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK

Bakanlık açıklamasında başvurular için son başvuru tarihinin 27 Ocak olduğu kaydedildi.

HANGİ İLLERDE GÖREV YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak