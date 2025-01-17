17 Ocak 2025, Cuma
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200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

Giriş: 17.01.2025 19:33 Güncelleme: 17.01.2025 19:38
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200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 200 engelli memur alımı için sürecin başladığını duyurdu. Başvurular EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacak.

200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK
Bakanlık açıklamasında başvurular için son başvuru tarihinin 27 Ocak olduğu kaydedildi.

HANGİ İLLERDE GÖREV YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak

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200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak 200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak 200 engelli personel alınacak! Başvurular EKPSS puanı ile yapılacak

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