Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürüyen Serhat T. (33), yapılan üst aramasında 50 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan Serhat T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe aldı.
Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı.
Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.