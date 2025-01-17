17 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 17:21
ABONE OL
Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürüyen Serhat T. (33), yapılan üst aramasında 50 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan Serhat T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe aldı.

Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı.

Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör