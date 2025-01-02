2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Yeni yılın ilk ayında Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve Kurumlar personel alımı yapacaklarını duyurdu. Çeşitli kadrolarda KPSS'li ve KPSS'siz memur ve işçi alımları yapılacak. Yayınlanan ilanda detaylar belirtildi. İşte alım yapacak kurumlar ve son başvuru tarihleri…