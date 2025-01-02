Viral Galeri Viral Tıkla 2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler Ocak ayı ilanlarını araştırmaya başladı. Ocak ayı itibariyle çeşitli kadrolarda kamuya personel ve işçi alımları yapılacak. Bakanlıklardan belediyelere, üniversitelerden diğer kamu kurumlarına kadar çok sayıda kadro için ilanlar yayınlandı. Peki, hangi kurumlar alım yapacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:11
2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Yeni yılın ilk ayında Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve Kurumlar personel alımı yapacaklarını duyurdu. Çeşitli kadrolarda KPSS'li ve KPSS'siz memur ve işçi alımları yapılacak. Yayınlanan ilanda detaylar belirtildi. İşte alım yapacak kurumlar ve son başvuru tarihleri…

2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Hangi Kurumlar Alım Yapacak?


AFAD Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.01.2025

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.01.2025

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 17.01.2025

Danıştay Başkanlığı Personel Alım İlanı 08.01.2025

İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 24.01.2025

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 03.01.2025

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 28.01.2025

Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Din Görevlisi Alım İlanı 10.01.2025

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025

Niğde Alay Belediyesi Memur Alım İlanı 06.02.2025

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.01.2025

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alım İlanı 20.01.2025

Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.01.2025

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025

TİKA Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.01.2025

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 16.04.2025

Karayolları Genel Müdürlüğü Açıktan Personel Alım İlanı 30.01.2025

2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025

Uşak Eşme Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2025

Afyonkarahisar Karamıkkaracaören Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı 03.02.2025

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Uzman Yardımcısı Alım ilanı 23.01.2025

Afyonkarahisar Çay Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.02.2025

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınav İlanı 20.02.2025

Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 19.01.2025

İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım ilanı 15.01.2025

Manisa Kula Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 14.02.2025

MTA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 17.01.2025

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.01.2025

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.02.2025

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı 13.01.2025

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025

Ticaret Bakanlığı Kimyager Alım İlanı 14.02.2025

Adalet Bakanlığı Hizmetli Alım İlanı 17.01.2025

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.01.2025

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025

Rize Kalkandere Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.02.2025

2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Genel Başvuru Şartları Neler?


Adayların başvuru yapabilmesi için şu genel şartlar aranacak:

T.C. vatandaşı olması

Kamu haklarından mahrum bulunmaması

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması

Herhangi bir suçtan hükümlü olmaması

2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Nasıl Başvuru Yapılır?


Detayları incelemek için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İlgili ilana giderek başvuru sürecine ulaşabilir, başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Yapmak ve Detayları İncelemek İçin Tıklayınız.

SON DAKİKA