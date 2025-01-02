2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı

Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Uşak Eşme Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2025
Afyonkarahisar Karamıkkaracaören Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı 03.02.2025
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Uzman Yardımcısı Alım ilanı 23.01.2025
Afyonkarahisar Çay Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.02.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınav İlanı 20.02.2025
Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 19.01.2025
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım ilanı 15.01.2025
Manisa Kula Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 14.02.2025
MTA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 17.01.2025
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.01.2025
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.02.2025
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı 13.01.2025
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025
Ticaret Bakanlığı Kimyager Alım İlanı 14.02.2025
Adalet Bakanlığı Hizmetli Alım İlanı 17.01.2025
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.01.2025
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Rize Kalkandere Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.02.2025