Patpatla feci kaza! 14 yaşındaki sürücü 10 yaşındaki çocuğu ezdi| O anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı "patpat" adı verilen tarım aracının 10 yaşındaki Danyel Aslan'ı ezdiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mızraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Patpatla gezintiye çıkan 14 yaşındaki çocuk, aracın kontrolünü kaybederek 10 yaşındaki Danyel Aslan'a çarptı. Kazanın ardından, Aslan patpatın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, patpatın hızla çocuğa çarptığı ve kazanın ardından 14 yaşındaki sürücünün, arkadaşının yardıma koşmak yerine olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından Danyel Aslan taburcu edildi.

Aile, 14 yaşındaki sürücü hakkında herhangi bir şikayette bulunmadıklarını belirtti. Ancak, bu tür araçların yaşı küçük çocuklar tarafından kullanılmasının yaratabileceği tehlikeler bir kez daha gözler önüne serildi.