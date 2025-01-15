15 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Bandırma'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bandırma'da motosiklet kazası: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 17:16
ABONE OL
Bandırma’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarpan motosiklet sürücüsü ve kızlardan biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'nden seyir halinde olan Ö. F. Yazıcı (20) yönetimindeki 10 AHP 038 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kızlardan biri yere savrulurken, diğeri hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genç kıza ve motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bandırma’da motosiklet kazası: 2 yaralı Bandırma’da motosiklet kazası: 2 yaralı Bandırma’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör