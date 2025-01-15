Genç Fenerbahçeliler Derneği üyelerine silahlı saldırı suçlamasıyla operasyon

Gözaltına alınan Genç Fenerbahçeliler üyeleri (İHA)



ADNAN KAHVECİ BULVARI'NDA BİR ARADA

Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin aynı ilçede bir arada oldukları anlaşıldı. Tespitlerin ardından savcılık talimatıyla toplanan delillerle birlikte Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde belirlenen bir eve önceki gece baskın düzenleyen polis, çete operasyonunda 6 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce de "yağma", "gasp", "otodan hırsızlık", "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" gibi çok sayıda suçtan polisiye soruşturma geçiren E.K., A.D., Y.E.T., M.S., A.K.E. ve yaşı 18'den küçük Y.E. adlı saldırganların, Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) üyeleri olduğu ortaya çıktı.



ÇANTALARINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Zanlıların kaldıkları evde ve sırt çantalarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 692 bin 400 TL para ve olayda kullanıldığı iddia edilen ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 32 mermi ele geçirildi. Polis tarafından "organize suç örgütüne üye olma" ve "6136 SKM" suçu kapsamında yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve polisteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 zanlının ise savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.