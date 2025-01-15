Genç Fenerbahçeliler Derneği üyelerine silahlı saldırı suçlamasıyla operasyon
İstanbul Bahçelievler'de Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği (GFB) üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan 'çete' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.
Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) 6 üyesi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen çete operasyonunda gözaltına alındı. Bahçelievler'de bir işyerlerinde silahla yaralama olayına karışmakla suçlanan, "silahlı saldırı", "gasp", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi olaylar silsilesine bağlı olarak yakalanan şüphelilerin 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 24 Aralık gecesinde eli silahlı bir grup saldırgan tarafından bir işyerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırının failleri eylemin ardından kaçarak izlerini kaybettirirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatmıştı.
ADNAN KAHVECİ BULVARI'NDA BİR ARADA
Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin aynı ilçede bir arada oldukları anlaşıldı. Tespitlerin ardından savcılık talimatıyla toplanan delillerle birlikte Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde belirlenen bir eve önceki gece baskın düzenleyen polis, çete operasyonunda 6 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce de "yağma", "gasp", "otodan hırsızlık", "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" gibi çok sayıda suçtan polisiye soruşturma geçiren E.K., A.D., Y.E.T., M.S., A.K.E. ve yaşı 18'den küçük Y.E. adlı saldırganların, Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) üyeleri olduğu ortaya çıktı.
ÇANTALARINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI
Zanlıların kaldıkları evde ve sırt çantalarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 692 bin 400 TL para ve olayda kullanıldığı iddia edilen ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 32 mermi ele geçirildi. Polis tarafından "organize suç örgütüne üye olma" ve "6136 SKM" suçu kapsamında yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve polisteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 zanlının ise savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.
SALDIRI ANI İŞYERİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan taraftar grubunun GFB fertlerince 24 Aralık Cumartesi gecesi Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bir işyerine gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, zanlıların işyerine gelerek içeri girip gerçekleştirdikleri silahlı saldırı anları yer alıyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, olaydan sonra dışarıda kendilerini bekleyen beyaz bir otomobille kaçtığı görülüyor.
FAİLLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK
Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 24 Aralık 2024 gecesi Soğanlı Mahallesi İlhan Sokak İçerisinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşen silahla yaralama olayı ile alakalı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştiren saldırganların izini süren polis, şüpheliler tek tek tespit etti. Polisiye soruşturmaya adı karışan M.E.'nin 7 ayrı "kasten yaralama", 5 adet "6136 SKM", 3 adet "uyuşturucu madde kullanma" ve 1 "kasten öldürme" gibi olaylara karıştığı belirlendi. Y.E.T.'nin ise 4 "Kasten Yaralama", 3 de "6136 SKM"den sabıkası olduğu anlaşıldı. M.S., "uyuşturucu", 3 "6136 SKM", bir "kasten yaralama" kaydı olduğu kaydedildi. A.K.E.'nin "birden fazla kişi ile gece vakti silahla yağma" suçlarından toplamda 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasından arandığı öğrenilirken, hükümlünün 4 "kasten yaralama", 4 "6136 SKM" kanunundan suç kayıtları bulunduğu anlaşıldı. Şüpheliler arasındaki kilit isimlerden E.K.'nın ise 19 "6136 SKM", 11 "kasten yaralama", 2 "yağma", 3 "mala zarar verme" ve "otodan hırsızlık" gibi suçlardan olmak üzere toplam 37 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yaşı 18'den küçük olan Y.E. adlı suça sürüklenen çocuğun ise 2 "kasten yaralama" kaydı bulunduğu belirtildi.
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